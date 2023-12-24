Православные отмечают День чудотворца Спиридона: что нельзя делать 25 декабря 2023 года Татьяна Орлонская Ежегодно 25 декабря восточные христиане поклоняются святому, занимающему честь в лике святителей и признанного чудотворцем — Спиридону Тримифунтскому.
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