Православные отмечают День чудотворца Спиридона: что нельзя делать 25 декабря 2023 года Татьяна Орлонская Ежегодно 25 декабря восточные христиане поклоняются святому, занимающему честь в лике святителей и признанного чудотворцем — Спиридону Тримифунтскому.