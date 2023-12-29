Как Александр Незлобин уговорил свою маленькую дочь переехать в США: “Скоро все твои друзья умрут”

Похоже, нормальные шутки у стендапера закончились. Теперь Александр Незлобин зло шутит о России и предстоящей ядерной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бегство из страны, арест, тюрьма, лишение звания Народного, злость россиян: последствия “голой”вечеринки Насти Ивлеевой для звезд-участников
- СМИ: НТВ хотят исключить Филиппа Киркорова из шоу “Маска” после его участия в вечеринке Ивлеевой
- “Быть артистом – это ответственность”, – после участия в “голой вечеринке” Ксению Собчак начали массово отменять
Свежие комментарии