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Как Александр Незлобин уговорил свою маленькую дочь переехать в США: “Скоро все твои друзья умрут”

Как Александр Незлобин уговорил свою маленькую дочь переехать в США: “Скоро все твои друзья умрут”

Похоже, нормальные шутки у стендапера закончились. Теперь Александр Незлобин зло шутит о России и предстоящей ядерной войне.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Только Господь Бог знает кто ,где и когда помрет.
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12 час.

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