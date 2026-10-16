Футболист "Полимера" Даниил Винтер погиб в ДТП на Чуйском тракте под Троицким 15 октября. Он возвращался в Барнаул с Егором Паршаковым.
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