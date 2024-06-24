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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик хочет увеличить количество трехочковых бросков Леброна Джеймса и роль Энтони Дэвиса в движении мяча

«Лейкерс» провели встречу с журналистами по поводу назначения Редика на должность главного тренера. Редик коснулся ряда моментов в отношении лидеров команды.

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