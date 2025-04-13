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Тульские новости

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Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем войск противовоздушной обороны

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем войск противовоздушной обороны

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем войск противовоздушной обороны. В своей речи глава региона отметил, что сегодня бойцы данного направления важны, а благодаря им мирные жители спят спокойно.

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