Клиенты могут потратить или вывести средства до его закрытия Платежный сервис Letim, востребованный среди российских туристов в Турции, завершает работу 30 ноября 2026 года — об этом компания уведомила своих пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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