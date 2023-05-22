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Деньги не пахнут: как осудивший СВО Сергей Светлаков продолжает зарабатывать в России

Деньги не пахнут: как осудивший СВО Сергей Светлаков продолжает зарабатывать в России

Осудивший спецоперацию и действия российских властей Сергей Светлаков вызывает недоумение и неподдельный интерес у публики тем, что ему до сих пор удается прекрасно усидеть на двух стульях.

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