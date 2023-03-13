Нью Информ

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ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» в Хабаровске по делу о госизмене

ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» в Хабаровске по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал», которая подозревается в госизмене и финансирования деятельности ВСУ, передает ТАСС.

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