Россия инициирует новое заседание Совбеза ООН по конфликту Израиля и Палестины

РИАМО - 21 окт. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена инициировать новое заседание по вопросу урегулирования конфликта Израиля и Палестины, сообщает ТАСС.
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