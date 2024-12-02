Идентифицирована уничтожающая рак мозга молекула

Ученые Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга идентифицировали молекулу глиоцидин, которая способна избирательно уничтожать клетки глиобластомы, не повреждая здоровые клетки организма.
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