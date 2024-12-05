Приспособления и вещи, которые кажутся загадочными, когда не знаешь, что это: 15 фото

Чтобы что-то показалось нам странным или загадочным, много не нужно. Нужно просто не знать предмет и вуаля - нам он уже кажется подозрительным, особенно если мы находим нечто непонятное у себя дома или в неожиданном месте.
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