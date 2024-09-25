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Царьград

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"Предатели из высшего общества" сдали военные объекты России: Баранец раскрыл "печальные реалии"

"Предатели из высшего общества" сдали военные объекты России: Баранец раскрыл "печальные реалии"

"Предатели из высшего общества" сдали военные объекты на территории России, обозначив врагу их расположение.

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Комментарии
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Василий Васильев
Насчет &quot;отзвука нашего современного общества, которое расколото своим отношением к спецоперации&quot; не совсем исчерпывающее. Главное,  - наше Общество, вопреки лозунгам Кремля и официальных СМИ, расколото &quot;в принципе&quot;. Нет единства Общества просто потому,  что расширяется пропасть между бедными и очень богатыми, исчезают &quot;социальные лифты&quot;, которые очень неплохо заменяет кумовство.  Идет разделение Общества кланы и сословия по признаку причастности к &quot;неприкасаемой&quot; части граждан, для которых Закон вполне заменяется &quot;телефонным правом&quot; или наличием статуса ( депутата, представителя спецслужб и т.п.). К тому же, ЕДИНСТВА НЕТ и быть не может в стране, где Власть легитимна очень условно. Практически у нас нет ни депутатов, ни губернаторов, которые были бы выбраны абсолютным большинством избирателей на своих территориях. Эти  депутаты выбраны Административным Ресурсом, который обязал всех граждан, связанных с Властью и организаций, зависимых от Власти, прийти на избирательные участки и проголосовать так &quot;как надо&quot;. Именно эти голоса, в основном,  и выбирают нашу Власть.
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