"Предатели из высшего общества" сдали военные объекты России: Баранец раскрыл "печальные реалии"

ВВ

Василий Васильев

Насчет "отзвука нашего современного общества, которое расколото своим отношением к спецоперации" не совсем исчерпывающее. Главное, - наше Общество, вопреки лозунгам Кремля и официальных СМИ, расколото "в принципе". Нет единства Общества просто потому, что расширяется пропасть между бедными и очень богатыми, исчезают "социальные лифты", которые очень неплохо заменяет кумовство. Идет разделение Общества кланы и сословия по признаку причастности к "неприкасаемой" части граждан, для которых Закон вполне заменяется "телефонным правом" или наличием статуса ( депутата, представителя спецслужб и т.п.). К тому же, ЕДИНСТВА НЕТ и быть не может в стране, где Власть легитимна очень условно. Практически у нас нет ни депутатов, ни губернаторов, которые были бы выбраны абсолютным большинством избирателей на своих территориях. Эти депутаты выбраны Административным Ресурсом, который обязал всех граждан, связанных с Властью и организаций, зависимых от Власти, прийти на избирательные участки и проголосовать так "как надо". Именно эти голоса, в основном, и выбирают нашу Власть.