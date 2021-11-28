Дэвид Култхард: «Меня обнадеживает, что Алонсо по-прежнему очень быстр, голоден до побед»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о выступлениях Фернандо Алонсо в нынешнем сезоне и о подиуме испанца на Гран-при Катара.

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