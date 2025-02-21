Создатели «Смуты» выпустят дополнение к игре

Компания «Сайберия Нова» приступила к разработке дополнения к игре «Смута» — «Земский собор». В центре повествования история казака Кирши, который волею случая оказался вовлечен в драму вокруг Земского собора и сыграл важную роль в воцарении Михаила Романова на престол Российского государства.
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