Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Только не в Россию! БИ-2 обратились к миру из тюремной камеры

Только не в Россию! БИ-2 обратились к миру из тюремной камеры

Уже как третьи сутки Лёва и Шурочка со всей своей БИ-командой питаются баландой в одной из тайских тюрем и осознавая, что всё идёт к депортации в Россию, начали паниковать.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
ТУПОГОЛОВЫЕ УРОДЫ ИЗ бИ-2 В рОССИИ НЕ НУЖНЫ. Их эту нечисть запретить въезд в Россию на 50 лет
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18 час.
Надежда Белугина
Хорошо, когда желания певунов совпадают с желаниями жителей России. ТОЛЬКО НЕ К НАМ!!!
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Нам мусор ненужен
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27 мин.

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