Новосибирские депутаты оценили работу Академпарка

Актуализация состава технологических услуг, оказываемых резидентам и индустриальным партнерам Академпарка, стала темой выездного совещания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
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