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Владимирские новости

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Курьершу мошенников задержали в Владимире с 1,2 млн рублей

Курьершу мошенников задержали в Владимире с 1,2 млн рублей

Курьер-мошенница забрала у 86-летнего пенсионера во Владимире более 1,2 млн рублей, представившись сотрудницей правоохранительных органов.

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