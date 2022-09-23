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Стоимость строительства инфекционной больницы по ГЧП резко выросла

Стоимость строительства инфекционной больницы по ГЧП резко выросла

Строительство новой инфекционной больницы под Новосибирском будет стоить намного дороже. Если ранее речь шла о сумме в районе пяти миллиардов, то после получения государственной экспертизы, стоимость проекта возросла до 16 миллиардов рублей.

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