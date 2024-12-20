Якутия впервые вышла на второе место среди регионов России по добыче угля По итогам 2024 г. Республика Саха (Якутия) впервые займет второе место в России по объему угледобычи с показателем 49 млн т.
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Якутия впервые вышла на второе место среди регионов России по добыче угля По итогам 2024 г. Республика Саха (Якутия) впервые займет второе место в России по объему угледобычи с показателем 49 млн т.
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