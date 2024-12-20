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Якутия впервые вышла на второе место среди регионов России по добыче угля

Якутия впервые вышла на второе место среди регионов России по добыче угля По итогам 2024 г. Республика Саха (Якутия) впервые займет второе место в России по объему угледобычи с показателем 49 млн т.

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