В России продолжается систематическое развитие волонтёрской деятельности

В России внедряют принцип “одного окна” для волонтеров согласно внесенным поправкам в Федеральный закон “О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)”, принятым Государственной Думой ФС РФ.
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