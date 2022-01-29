Американский телеведущий Фэллон высмеял Зеленского после его беседы с Байденом

Фэллон заявил, что в течение этой недели у американского лидера было много дел. По словам телеведущего, глава украинского государства позвонил Байдену и призвал меньше говорить о якобы возможном «вторжении» России, поскольку это пугает людей.
Фэллон заявил, что в течение этой недели у американского лидера было много дел. По словам телеведущего, глава украинского государства позвонил Байдену и призвал меньше говорить о якобы возможном «вторжении» России, поскольку это пугает людей.
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