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Американский телеведущий Фэллон высмеял Зеленского после его беседы с Байденом

Американский телеведущий Фэллон высмеял Зеленского после его беседы с Байденом

Фэллон заявил, что в течение этой недели у американского лидера было много дел. По словам телеведущего, глава украинского государства позвонил Байдену и призвал меньше говорить о якобы возможном «вторжении» России, поскольку это пугает людей.

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