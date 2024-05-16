Четверг, 1️⃣6️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📖 День биографов 🌍 Международный день света 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1686 год - в Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой 📔 1866 год - в Москве торжественно открыли Никольский единоверческий монастырь 📔 1924 год - в СССР начал издавать детский журнал "Мурзилка" 📔 1985 год - в СССР началась широкомасштабная компания против пьянства и алкоголизма 📔 2009 год - в Москве в СК "Олимпийский" прошёл международный конкурс эстрадной песни "Евровидение-2009".