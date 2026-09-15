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Трампу важно переложить издержки: американский лидер выступил против союзников

Трампу важно переложить издержки: американский лидер выступил против союзников

ВАШИНГТОН, 15 сентября, ФедералПресс. Дональд Трамп призвал не помогавшие США в войне с Ираном страны возместить расходы.

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