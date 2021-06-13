Уроки Александра III и мифы либерально-коммунистической пропаганды

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаУроки Александра III и мифы либерально-коммунистической пропаганды Открытие президентом России памятника российскому императору — событие, безусловно, знаменательное.Вернуться к статье4010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52Да. Этим господам мало капитализма. Они жаждут Средневековья и царя в одном флаконе с крепостным правом для простонародья...Владимир Соловьевначал читать вот этот словесный понос, это надо же писать так бездарно, бессмысленно, так могут писать и мыслить только сильно ограниченные. Люди которые без хозяина просто в ступор входят.АСАнатолий СтрашкоВы написали дарно. Очень дарно. Правда на понос неАСАнатолий Страшкотянет. Так, маленько канули. Но отличились!Андрей ЩеголеватыхИмператор, не развязавших ни одной войны, заслуживает памятника не зависимо от того, каким он был человеком...Вячеслав 5Вы верите в доброго царя? его очень быстро предадут свои же друзья и те.кто ему служит. добро должно быть с кулаками? или нет.Православный Коммунист Православный Коммунистэто ни он не развязал ни одной войны ! это судьба ему не развязала ни одной воны ! просто повезло и так сложилось ! а причислять это ему в заслугу по меньшей мере глупо .Владимир EвтушенкоЭто блевотина монархистская, а не знание истории. Западж всё равно бы втравил РИ в Мировую бойню, будь на трпоне Третий или его бездарный сын. Слаб был Третий в политике, не понимал, какую угрозу несёт РИ союз с Англией и Францией, а не с Германией.АСАнатолий СтрашкоВладимир, вы историк?ГусЕнаОн хохол, этогол достаточно по его версии:)Владимир EвтушенкоИсторию знаю гораздо лучше вас, монархистов, ненавидящих СССР. Да и с логикой у меня порядок в отличии от вас с Гусеницей, тупой и агрессивной ошибки природы.Православный Коммунист Православный Коммунистхохлушка это ты ! причём ярая .Николай Овчинниковhttps://youtu.be/HnW5WFrHxokАркадий Александров"Если русский император ловит рыбу - Европа может подождать" - всех построил, пикнуть боялись - сравнивать с нынешним положением не корректно - каждая шавка пролаять старается и этнический бандитизм зашкалил, никакой заботы о крестьянах и рабочих (так у автора) не просматривается.АЕАлександр ЕньшинСлишком слащавая статейка, с явным стремлением вылизать всё у Путина и куснуть коммунистов!sagdeev50 сагдеевАвтор . Если уж потащил сравнения царя и сегодняшнего вождя, что же упустил сравнение по улучшению жизни граждан. Или тут осечка и сказать нечего?Про терроризм сказал. Про оборонку то же лизнул а дальше сравнивать то не с чем. Ну и по пути куснуть коммунистов. Статья полная лажа. Туповато и примитивно изложена.Алексей ЛитвиновСтатья, вообще-то, не про Путина, хотя аналогии (реальные) и существуют. Александр 3-й, действительно, величина в нашей истории. Причем, не менее, чем Петр, который первый...Вячеслав 5С Петра -1 началась новая история Российского Государства.как вам известно окно в Европу открыл он и заложил основу Российского флота.не так ли.Екатерина -2 продолжила его дело.хоть и Немкой была и кстати ввела в России денежную бумажную систему вместо монет и золота Петербург,Петроград,Ленинград и снова Петербург-столица Российской Империи до 1918 года.именно Ленин перенёс столицу в Москву , почему понятно всем.но если он не прав.можете вернуть всё назад господа.вам так нравится всё разрушать и снова строить-что?Алексей ЛитвиновНу, вот мне не совсем понятно: почему В.И.Ленин перенес столицу в Москву? Возможно потому, что был умнее Петра....) Москву построили свободные люди, а Питер - рабы...., на их костях он и покоится...)))Владимир EвтушенкоВот толькуо вы, монархистская сволочь, забыли о том, что именно Третий преградил путь к образованию миллионам детей своим подлым указом о " кухаркин6ых" детях. Как-то сознательно забываете про это. Как и про то, что благодаря этому указу в РИ было 74% безграмотных.Православный Коммунист Православный Коммунистромановы иуды ! предали всё !Православный Коммунист Православный Коммунистлучше бы он его не прорубал ! а строил терема у себя руками своих левшей ! но он ох в болото втоптал под Ленинград !ГусЕнаМного непонятного у коммуняк. Вот и " Православный коммуняк" тоже из этой же песни-коммунищм, как известно, антагонист религии, считая ее " опиумом для народа". Однака, наш комментатор себе ник присвоил. И вашим и вашим? Или , просто, латентный. И с совестью швах.Пишет людям без права на ответ:))) Точно, пидоргЕвгений РудаковДа, статья не без слащавости нынешнему императору, а коммунистов что кусать, они сами себя и искусаи, и обосрались сами и нашу историю, и наш народ в Беловежской пуще. Большевики из Беловежской пущи Решили – Так народам будет лучше! Сказали – сделали и выпили со смаком… С тех пор стоят народы раком.Православный Коммунист Православный КоммунистГусЕнаКоммуняки вспомнили бы картавого сифилитика...А либералы-Овального недотравушкуВячеслав 5Я бы вам возразил.вы не историк и не политик.кто пока не знаю.но врать нельзя.что бы было никто не знает поверни наша история при каких то обстоятельств? возможно ни вас ни меня не было бы на земле и спора бы не было тогда.мы хотим вернутся назад где оборвалась история самодержавия? для этого надо побывать в этом прошлом и оценить всё что там происходило в то время.можно изменить всё и продолжить этот путь сегодня и народ можно изменить.а куда деть 72 года нашей истории и войны тогда не было и героев.оставить только кусочек.на остальное плюнуть-это невозможно -увы.за ошибки прилётся платить старому поколению и новому тоже.если способны думать.подумайте немного.ГусЕнаТак и Вы не знаете....Так что, субьективность будет присутствовать всегда. Но, меня удивляет старое поколение, само разрушевшее союз, а теперь воющее об утерянном. Однака, не гнушаются пользоваться всеми благами...Так что, задумайтесь.АСАнатолий СтрашкоЭто старое поколение разрушило Союз? Оно его создало и отстояло. Разрушали его внучки сопливые, власти желающие. Не знающие,что творят. Сейчас себя красиво рисующие. А мы все, здесь пишущие , помогали им разрушать. Тоже не совсем понимали, зачем. Сейчас поняли. Путин об этом говорит, когда памятник этому царю открывает. В советском прошлом я ни одного хорошего слова об этом царе не слышал. Много мы тогда врали. А сила то в правде. АГусЕнаСколько Ельцину было лет когда он пришел к Власти?Владимир EвтушенкоВрать не надо, и в СССР объективно писали о царях, как они того заслуживали.Православный Коммунист Православный Коммуниста кровавый сифилитик это папа твой ? теперь понятно почему у тебя вместо мозга сифон ....Алексей СмирновКакой бред. Путин сам либерал и критикуют его сторонники более активных и действенных шагов по улучшению жизни в стране. Что касаемо царя. ну и что? Был такой царь, глупо сейчас рассуждать хорошо это было или плохо. ничего не изменить. А кто его в цари выбрал? От партии какой или самовыдвиженец?Православный Коммунист Православный Коммунистты смотри как либерастные царебожники по всем канал начали воспевать иуд романовых ! которые предали всё что смогли ! и Бога и веру ! и Родину и народ !Православный Коммунист Православный КоммунистИУДЫ !Наталья ИвановаГусЕнаПривыкли Упыри коммуняки присваивать и грабить. И историю переписывать с них пошло. Накнец-то народ узнает правду.Валентин БогдановЦарь Александр 3 личность историческая, яркая и сильная во всех отношения в российской истории, но советская власть его не жаловала и мы о нём практически мало что знали. Правда о нём коммунистами была законсервирована на долгие годы. Жаль, что подражателей его государственной деятельности у нас не нашлось после его смеррти и долго не будет. Ему подобных у нас сегодня отстреливают при первом появлении на политическом поле России. Памятник ему поставить не сложно, а хоть кому-то бы ему соотвествовать, даже в малой мере, сегодня не найдётся, к сожалению.ГусЕнаВспомнили и то дело.Владимир Самойленкоа когда Грозному памятник поставят?Комментировать
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