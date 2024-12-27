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Мастер

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Чистящая паста для мытья рук

Чистящая паста для мытья рук

Во время ремонта, как бы вы не старались, а руки всё равно запачкаете. В статье мастер сантехник расскажет, как приготовить простую, моющую пасту из домашних ингредиентов, которая будет без труда отмывать руки, даже под холодной водой.

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