Концерт Найка Борзова на крыше Roof Place

В преддверии лета самое время выбраться на живописную крышу, чтобы проникнуться тёплой атмосферой и послушать отличную музыку! За музыкальные впечатления будет отвечать Найк Борзов — один из первопроходцев российской инди-сцены, хитмейкер и вечный искатель новых звуков и смыслов.