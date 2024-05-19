Концерт Найка Борзова на крыше Roof Place

В преддверии лета самое время выбраться на живописную крышу, чтобы проникнуться тёплой атмосферой и послушать отличную музыку! За музыкальные впечатления будет отвечать Найк Борзов — один из первопроходцев российской инди-сцены, хитмейкер и вечный искатель новых звуков и смыслов.
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