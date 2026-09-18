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Новости Тамбова

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Два туристических проекта из Тамбовской области победили на фестивале "Диво России"

Два туристических проекта из Тамбовской области победили на фестивале "Диво России"

Тамбовские проекты победили на Всероссийском фестивале. В Республике Дагестан завершился финал XIII Всероссийского фестиваля-конкурса креативных индустрий "Диво России".

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