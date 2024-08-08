Президент бросил все ресурсы России на помощь Курской области

Президент России Владимир Путин объединил все ресурсы страны, чтобы помочь жителям Курской области. Такой сигнал глава государства дал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым, на чей регион 6 августа совершена атака ВСУ, объяснили эксперты URA.