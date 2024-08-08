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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Президент бросил все ресурсы России на помощь Курской области

Президент России Владимир Путин объединил все ресурсы страны, чтобы помочь жителям Курской области. Такой сигнал глава государства дал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым, на чей регион 6 августа совершена атака ВСУ, объяснили эксперты URA.

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