Президент бросил все ресурсы России на помощь Курской области

Президент России Владимир Путин объединил все ресурсы страны, чтобы помочь жителям Курской области. Такой сигнал глава государства дал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым, на чей регион 6 августа совершена атака ВСУ, объяснили эксперты URA.
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