«Свадебный сэндвич» оказался не популярным у астраханских молодожёнов

Региональный ЗАГС поделился неожиданной статистикой. В этом году сотрудники дворца бракосочетаний ожидали большого наплыва пар, которые желают соединить себя узами брака в ещё одну красивую зеркальную дату – 23.
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