Университет Нортумбрии: розмарин улучшает память, а лаванда ухудшает ее

Настои мяты перечной, ромашки, а также запахи розмарина и лаванды оказывают влияние на настроение, память людей, а также на состояние их психики, установили исследователи из Университета Нортумбрии (Англия, Великобритания).
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