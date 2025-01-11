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Царьград

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Депутат Дубинский: НАТО терпит поражение в противостоянии с Россией на Украине

Депутат Дубинский: НАТО терпит поражение в противостоянии с Россией на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что НАТО проиграло России на Украине после провала контрнаступления.

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