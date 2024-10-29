На Эльбрусе построят футуристическую гостиницу на высоте 4 тыс. метров

Проект строительства нового туристического комплекса с отелем и базой на месте исторической высокогорной базы «Приют 11» в Кабардино-Балкарии одобрила Главгосэкспертиза, сообщает инвестиционный портал Кавказ.
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