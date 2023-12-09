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Кирби об участии Путина в выборах президента 2024 года: «Будет гонка что надо»

Кирби об участии Путина в выборах президента 2024 года: «Будет гонка что надо»

«Будет гонка что надо». Так представитель администрации главы Соединенных Штатов Джон Кирби прокомментировал участие российского лидера Владимира Путина в выборах президента страны 2024 года, информирует Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Ебанько, я тебя не сильно огорчу, если скажу, что у нас никакой гонки не будет? Ты бы, кирбя, волновался за выборы в своем вонючем пиндостане, там уж действительно будет гонка что надо. Интересно кто прибежит первым полуобморочный байденюк,  или какая-нибудь нетрадиционной ориентации обезьяна? Я бы вам посоветовала включить в список кандидатов зелебобика. Чем не презик для америкосов? И дурак, и наркоман, и, поговаривают, что мальчиками не брезгует:)
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