Кирби об участии Путина в выборах президента 2024 года: «Будет гонка что надо»

Татьяна Романова

Ебанько, я тебя не сильно огорчу, если скажу, что у нас никакой гонки не будет? Ты бы, кирбя, волновался за выборы в своем вонючем пиндостане, там уж действительно будет гонка что надо. Интересно кто прибежит первым полуобморочный байденюк, или какая-нибудь нетрадиционной ориентации обезьяна? Я бы вам посоветовала включить в список кандидатов зелебобика. Чем не презик для америкосов? И дурак, и наркоман, и, поговаривают, что мальчиками не брезгует:)