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ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

На текущей неделе Военно-морские силы (ВМС) США планируют объявить создателя палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), также известной как F/A-XX.

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