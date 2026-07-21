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Роман Ротенберг: «Хоккей учит главному – результатов невозможно добиться в одиночку. Когда спорт объединяется с технологиями и медиа, появляются решения, способные укрепить нашу страну»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал об участии в Российской креативной неделе в Москве.

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