Подвели итоги по ЧС в Нижегородской области за I полугодие 2026 года

23 июля в Нижегородском кремле состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Половникова.
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