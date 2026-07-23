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Нижегородская правда

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Подвели итоги по ЧС в Нижегородской области за I полугодие 2026 года

Подвели итоги по ЧС в Нижегородской области за I полугодие 2026 года

23 июля в Нижегородском кремле состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Половникова.

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