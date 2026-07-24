Reuters: Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС Хана уволили

Прокурора Международного уголовного суда (МУС) ООН Карима Хана, выдавшего ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщило Reuters со ссылкой на два дипломатических источника 24 июля.