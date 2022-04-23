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Сатановский сравнил Джонсона с чучелом за огласку военной тайны

Сатановский сравнил Джонсона с чучелом за огласку военной тайны

Политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский дал ироничную оценку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, назвав его «реинкарнацией» Страшилы, персонажа популярной детской сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

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