Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар

FAA установило жесткие сроки замены опасных деталей двигателей Airbus A380 Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило обязательную директиву летной годности, требующую заменить потенциально дефектные уплотнения турбины высокого давления в двигателях Engine Alliance GP7200, которыми оснащаются пассажирские самолеты Airbus A380.
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