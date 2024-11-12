Эксперты: В Казани новостройки премиум-класса стоят до 348 тыс. рублей за «квадрат»

В Казани новостройки бизнес-класса стоят в среднем от 232 тыс. до 348 тыс. рублей за 1 кв. м. Причем в столице РТ треть местных новых домов принадлежит премиум-сегменту, а именно 30 адресов из 90, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
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