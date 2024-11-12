НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Вот этих дураков примерно наказать чтобы другим неповадно было. Чтобы даже и забыли как к этому огню не только подход...«Это была глупост...
  • Eduard
    Пуля в лоб и гроб в Квартале95!СВР: США рассматр...
  • Владимир Константинович
    В Большереченском районе Омской области волонтёры шьют, вяжут различные накидки, носки, маскировочные сетки, покупают...«Пока здоровье ес...

Эксперты: В Казани новостройки премиум-класса стоят до 348 тыс. рублей за «квадрат»

Эксперты: В Казани новостройки премиум-класса стоят до 348 тыс. рублей за «квадрат»

В Казани новостройки бизнес-класса стоят в среднем от 232 тыс. до 348 тыс. рублей за 1 кв. м. Причем в столице РТ треть местных новых домов принадлежит премиум-сегменту, а именно 30 адресов из 90, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх