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Стив Керр: «У нас небольшое похмелье после титула, но мы начинаем приходить в себя»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал неудачное выступление команды на выезде (2-12) в нынешнем сезоне.

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