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Копеечка - Объявления Донбасса

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Продавец продовольственных товаров в Докучаевске - 50 000 руб

Продавец продовольственных товаров в Докучаевске - 50 000 руб

Стабильная компания приглашает на работу продавца продовольственные товары Обязанности: • Обслуживание покупателей • Работа с кассой (возможно обучение) • Выкладка и контроль товара • Поддержание чистоты в торговом зале Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ Зарплата 2 раза в месяц График 4\4 с 7.

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