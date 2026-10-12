Продавец продовольственных товаров в Докучаевске - 50 000 руб

Стабильная компания приглашает на работу продавца продовольственные товары Обязанности: • Обслуживание покупателей • Работа с кассой (возможно обучение) • Выкладка и контроль товара • Поддержание чистоты в торговом зале Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ Зарплата 2 раза в месяц График 4\4 с 7.