Красавчики!

"В Петербурге по подозрению в заказе убийства задержан экс-боец ЧВК «Вагнер» Бывшего участника ЧВК «Вагнер» бизнесмена Александра Тютина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заказе убийства гражданина России в Турции.