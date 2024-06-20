Механик показал сломанный двигатель BMW N26 изнутри

Мотор BMW N26 (экономичная версия N20), который сейчас можно обнаружить исключительно в североамериканских версиях предыдущей генерации моделей 2-,3- и 4-Series, зарекомендовал себя как вполне надежный (при условии надлежащего обслуживания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии