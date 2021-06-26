Последние новости

32 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена игрик
    Худой мир лучше доброй войны, разговаривать надо. Штаты, и те с ними давно переговоры ведут. Автор дальше носа не видит.О позорище России
  • Псевдоним Псевдонимов
    СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, мало того что ты глуп ты ещё и трус))) Занёс меня в чёрный список. Ради бога:) Общаться с "врачами -д...Круши-ломай: тури...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Очень забавно - палачи дружат с жертвами. Поздравляю хохлов и пшеков.В годовщину Волын...

Первая пятёрка «Родины»: депутат, "вагнеровец", певица, политтехнолог, футболист

Первая пятёрка «Родины»: депутат, "вагнеровец", певица, политтехнолог, футболист

26.06.2021 в Москве состоялся VII съезд Всероссийской политической партии "Родина". Стартовала избирательная кампания под лозунгом: "«РОДИНА» — ПАРТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх