Россия приостановила судоходство в Азовском море

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море - источник, передаёт ТАСС. Ранее в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине аэропорт Симферополя временно приостановил работу.
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