Исследование объяснило, почему крошечные динозавры так и не появились

Динозавры известны своими гигантскими размерами. Однако палеонтологи из Американского музея естественной истории и Принстонского университета утверждают, что главная загадка эволюции динозавров не в том, как некоторые виды стали титанами, а в том, почему даже самые маленькие из них так и не превратились в по-настоящему крохотных существ вроде мыши или колибри.
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