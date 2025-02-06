Депутат Иванов: трудных подростков нужно отправлять в монастыри на перевоспитание

В России ввели институт наставничества для перевоспитания малолетних правонарушителей. Но эту программу следует расширить — трудных подростков на перевоспитание нужно отправлять в монастыри, заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов выступил в беседе с Общественной Службой новостей.