Депутат Иванов: трудных подростков нужно отправлять в монастыри на перевоспитание

В России ввели институт наставничества для перевоспитания малолетних правонарушителей. Но эту программу следует расширить — трудных подростков на перевоспитание нужно отправлять в монастыри, заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов выступил в беседе с Общественной Службой новостей.
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