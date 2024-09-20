Создателя мессенджера Ghost арестовали. Платформой пользовались преступники

Австралийская полиция обезвредила платформу Ghost , которой пользовались преступные группировки по всему мируАвстралийская полиция арестовала 32-летнего мужчину, подозреваемого в создании и управлении мессенджером Ghost, который использовался международными преступными синдикатами для организации незаконной деятельности.