Работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду Суть требования: о взыскании оплаты за вынужденный […] Сообщение Судебная практика о взыскании оплаты за вынужденный прогул появились сначала на Юридическая консультация онлайн бесплатноЮридическая консультация онлайн бесплатно - Предоставляем консультацию по уголовным, гражданским, административным, семейным и трудовым делам.